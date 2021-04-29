Коболєв розповів про останній день роботи в «Нафтогазі»: Я не маю наміру влаштовувати цирк

Новини

Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

Ексочільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, якого уряд напередодні звільнив з цієї посади, повідомив, що сьогодні, 29 квітня, його останній робочий день в компанії.

Про це він написав у Facebook.

«Це були насичені 7 років 1 місяць 3 дні перетворення неможливого у досяжне [...] У мене, безперечно, є претензії до вчорашніх рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління. З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати», — заявив Коболєв.

Він також наголосив, що не планує «влаштовувати цирк» і «підставляти під удар «Нафтогаз». «Зараз основне завдання команди — зберегти динаміку роботи, яка встановилася в нас протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів групи. Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку», — сказав він.

Коболєв додав, що в останній день на посаді підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі.