У «Слузі народу» анонсували кадрові перестановки в Кабміні. Звільнення Степанова обговорять у травні

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Максим Степанов / Facebook

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що там найближчим часом обговорюватимуть кадрові зміни в Кабінеті міністрів.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна24».

Він також підтвердив, що нардепи обговорять питання звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

«Ми ще не обговорювали. У нас буде обговорення цього питання на фракції десь в десятих числах травня», — сказав Арахамія.

За його словами, міністр охорони здоров’я — це політична посада, а тому він має нести політичну відповідальність за провали роботи.

«Враховуючи серію провальних обіцянок щодо вакцинації, я вважаю, що повинні бути якісь рішення. Можливо, це буде попередження ... Кандидатура [головного санлікаря Віктора] Ляшка була на радарі, деякі ще є кандидатури», — заявив нардеп.

Водночас Арахамія підкреслив, що можливі ще деякі перестановки в уряді.

«Ще можуть бути кілька кадрових перепризначень. Хтось буде звільнений, а хтось буде працевлаштований. Я думаю, два [перепризначення]», — зазначив він.