У «Слузі народу» анонсували кадрові перестановки в Кабміні. Звільнення Степанова обговорять у травні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Максим Степанов / Facebook
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що там найближчим часом обговорюватимуть кадрові зміни в Кабінеті міністрів.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна24».
Він також підтвердив, що нардепи обговорять питання звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
«Ми ще не обговорювали. У нас буде обговорення цього питання на фракції десь в десятих числах травня», — сказав Арахамія.
За його словами, міністр охорони здоров’я — це політична посада, а тому він має нести політичну відповідальність за провали роботи.
«Враховуючи серію провальних обіцянок щодо вакцинації, я вважаю, що повинні бути якісь рішення. Можливо, це буде попередження ... Кандидатура [головного санлікаря Віктора] Ляшка була на радарі, деякі ще є кандидатури», — заявив нардеп.
Водночас Арахамія підкреслив, що можливі ще деякі перестановки в уряді.
«Ще можуть бути кілька кадрових перепризначень. Хтось буде звільнений, а хтось буде працевлаштований. Я думаю, два [перепризначення]», — зазначив він.
- У Верховній Раді зібрали понад 150 підписів депутатів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому мають розглянути відставку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова.
- У лютому у «Слузі народу» заявляли, що ініціюватимуть відставку очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова в разі провалу кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні.