У Росії заявили про затримання 16 прихильників «українських радикалів», які готували підриви будинків

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У Росії заявили про затримання 16 прихильників української радикальної групи «М.К.У.», яких звинувачують у «насильницьких злочинах, пропаганді екстремізму, а також підготовці підривів адміністративних будівель органів влади і збройних нападів на громадян».

Про це повідомили у Центрі громадських звʼязків ФСБ.

За даними ФСБ, «радикалів» затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі (Краснодарський край), Пущино (Московська область), Переславлі-Залєському (Ярославська область).

Російські силовики розповіли, що під час обшуків у затриманих вилучили холодну зброю, велику кількість електронних носіїв інформації та засобів комунікації з інструкціями про виготовлення засобів терору, а також інформацією про вчинені і заплановані злочини, відеозвіти про проведені насильницькі акції, які нібито надсилали ватажку «М.К.У.» Євгену Краснову, і листування з ним.

Також зазначається, що затримані підтвердили, що Краснов нібито координував їхню діяльність з території України.

Окрім цього, ФСБ повідомила, що залучення нових членів до організації здійснювалося поетапно.

«Спочатку ватажок «М.К.У.» пропонував їм нанести екстремістські написи на фасади будівель, далі побити безпритульного або представника однієї з молодіжних субкультур. В подальшому — здійснити напади на громадян, співробітників правоохоронних органів із застосуванням холодної зброї, підпали і підриви будинків органів влади», — додали російські силовики та зауважили, що після надсилання відеозвітів Краснову прихильники «М.К.У.» нібито потрапляли в залежність від нього.

Наразі тривають слідчі дії.