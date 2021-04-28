Українська делегація в ПАРЄ виступила із заявою через позбавлення Гончаренка права голосу

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Постійна делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи «глибоко розчарована» рішенням Комітету ПАРЄ позбавити депутата Олексія Гончаренка права голосу на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого.

Про це йдеться в заяві делегації.

Делегація зазначає, що поважає регламент, кодекс етики та цінності Ради Європи, але наслідки санкцій проти Гончаренка вважає небезпечними.

«Ми вважаємо причину такого рішення щонайменше дискусійною, а наслідки такого безпрецедентного рішення — небезпечними з точки зору свободи вираження та свободи слова в ПАРЄ, особливо з огляду на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата в соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї», — йдеться в заяві.

Водночас делегація чекає, що ПАРЄ стежитиме за всіма випадками порушень статутних зобовʼязань і просуватиме позитивний імідж Асамблеї як органу, який захищає верховенство права.

«Сподіваємося, що Парламентська асамблея Ради Європи у своїй діяльності буде рішуче боротися з подвійними стандартами», — сказано в заяві.