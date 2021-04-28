Українська делегація в ПАРЄ виступила із заявою через позбавлення Гончаренка права голосу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Скріншот з відео
Постійна делегація Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи «глибоко розчарована» рішенням Комітету ПАРЄ позбавити депутата Олексія Гончаренка права голосу на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого.
Про це йдеться в заяві делегації.
Делегація зазначає, що поважає регламент, кодекс етики та цінності Ради Європи, але наслідки санкцій проти Гончаренка вважає небезпечними.
«Ми вважаємо причину такого рішення щонайменше дискусійною, а наслідки такого безпрецедентного рішення — небезпечними з точки зору свободи вираження та свободи слова в ПАРЄ, особливо з огляду на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата в соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї», — йдеться в заяві.
Водночас делегація чекає, що ПАРЄ стежитиме за всіма випадками порушень статутних зобовʼязань і просуватиме позитивний імідж Асамблеї як органу, який захищає верховенство права.
«Сподіваємося, що Парламентська асамблея Ради Європи у своїй діяльності буде рішуче боротися з подвійними стандартами», — сказано в заяві.
- 27 квітня Гончаренка позбавили права голосу в ПАРЄ на три місяці.
- Того ж дня Гончаренко під час виступу розгорнув прапор України з дірками від російських куль, що належав українському військовому, який воював на Донбасі. Президент Асамблеї кілька разів намагався зупинити Гончаренка, кажучи, що подібне не дозволено в ПАРЄ, але той не реагував. Після цього президент наказав вимкнути представнику України мікрофон і попросив його вийти.
- Скарга Толстого стосувалася двох моментів на сесії в січні 2021 року. Тоді Гончаренко закликав громадян РФ скинути Путіна й опублікував відео у Facebook з образами на адресу Толстого.