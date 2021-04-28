У ТКГ не домовилися про «пасхальне» перемирʼя на Донбасі, але Кравчук бачить шанс

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Степанов Анатолій / УНІАН

На спільному засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу сторони не домовилися про «пасхальне» перемирʼя, але шанс на повне припинення вогню на свята є.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.

«Є шанс встановити пасхальне перемирʼя», — сказав голова української делегації Леонід Кравчук.

Зазначено, що сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння і погодили в загальному вигляді ідею впровадити важелі, щоб виключити порушення режиму припинення вогню.

Радник української делегації Олексій Арестович в коментарі Інтерфакс-Україна заявив, що питання були до тексту документа.

«Було запропоновано два тексти документа — український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати», — сказав він, додавши, що консультації продовжать на поточному тижні.

Український представник від Луганської області Сергій Гармаш розповів «РБК-Україна», що Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але ухвалити рішення завадили «російські маріонетки» — усе заблокувала представниця «ДНР» Наталія Ніканорова.