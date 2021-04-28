З 1 травня в Києві запустять систему автоматичної фіксації порушень правил паркування

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З 1 травня у Києві має запрацювати система, яка автоматично фіксуватиме порушення правил паркування.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Сьогодні контроль за дотриманням правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури міста. І для інспекторів уже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів «Київ цифровий», — сказав мер столиці Віталій Кличко.

Він зауважив, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема, у ній є інтерактивна карта паркувальних майданчиків столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів за порушення його правил.

«Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення», — зазначив Кличко.

Мер також додав, що місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.