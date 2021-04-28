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Уряд запустив пілотний проєкт з відкриття ФОП без участі державного реєстратора

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Кабінет міністрів схвалив пілотний проєкт з реєстрації фізичної особи — підприємця без участі державного реєстратора.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Проєкт триватиме протягом двох років. «Людина авторизується та подає заявку про відкриття ФОП через портал «Дія». Після цього ця заявка передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП. Тобто, уся перевірка даних проходитиме у реєстрах без участі людей», — пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, такий механізм дозволить:

У вересні минулого року портал онлайн-послуг «Дія» тимчасово призупинив приймати заяви на реєстрацію фізичних осіб — підприємців через проблему значної навантаженості на реєстраторів і вдосконалити отримання послуг, зробити більш зручним та якісним

У квітні 2021 року Міністерство цифрової трансформації запустило для фізичних осіб — підприємців на спрощеній системі сплату податків та подачу декларації в додатку та на порталі «Дія».