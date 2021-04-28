У «Голосі» заявили, що в Раді зібрали понад 150 підписів для розгляду відставки Степанова

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УНІАН

У Верховній Раді зібрали понад 150 підписів депутатів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому мають розглянути відставку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова.

Про це народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Памʼятаєте, як я анонсував збір підписів від «Голосу» за позачергове засідання щодо звільнення Степанова, коли оголосили карантин вихідного дня? Ось, нарешті необхідні 150+ підписів є», — написав він.

Як пояснив Железняк, це означає, що позачергове засідання Ради за постанову про відставку міністра охорони здоровʼя відбудеться.

За словами його колеги за фракцією Олександри Устінової, під час збирання підписів багатьом депутатам телефонували і пропонували «допомогти на окрузі», питали «що треба».

«На совісті Степанова тисячі смертей українців. Провалене тестування. Закупівля захисних костюмів для лікарів на 40% дорожче. Відсутність вакцин від ковіду. Саме через його бездіяльність сьогодні щодня вмирають пів тисячі українців», — заявила вона на своїй сторінці у Facebook, зауваживши, що Степанова мають не просто зняти з посади, але й посадити до в’язниці.