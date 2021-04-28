Bihus.Info продає як NFT-токен відео із фразою-мемом нардепа Киви
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
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Гонтар Володимир / УНІАН
Журналісти проєкту Bihus.info виставили на продаж як NFT-токен відео з нардепом «Опозиційної платформи — За життя» Іллею Кивою.
Про це проєкт повідомив у Facebook і оприлюднив відео.
Відео з Кивою виставили на аукціон на онлайн-платформі Rarible. На ньому нардеп сперечається з журналістом проєкту Данилом Мокриком. «Та мені в жопу засуньте ці довідки [від СБУ]», — говорить на відео Кива.
«Це відео тепер — об’єкт криптомистецтва, і кожен поціновувач розслідувань про Киву може зробити ставку і стати його власником. […] Що можна робити з цим NFT-токеном? Збирати в колекцію, як Кива довідки, або чекати, поки ціна віртуального Киви зросте, як прибутки жомової ями», — написав Bihus.info.
Зазначимо, 26 квітня Кива захистив кандидатську дисертацію і тепер може отримати науковий ступінь — кандидат наук з державного управління.
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