Міністр Степанов: Україні підтвердили поставку майже 1 млн доз вакцини Pfizer

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УНІАН

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що Україна отримає в травні майже 1 мільйон доз вакцини Pfizer.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «НАШ».

«Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше — це COVAX — 473 тисячі доз. Ми отримали офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах до 17—18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer десь 500 тисяч доз», — сказав міністр, додавши, що дози будуть використовувати для вакцинації людей з групи ризику (старше 60 років і з супутніми захворюваннями).

Також Степанов зазначив, що міністерство отримало підтвердження від посла Китаю, що в Україну до 30 квітня доставлять 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.