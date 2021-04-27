США передали військам України допомогу на майже $8 мільйонів

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Сполучені Штати передали Міністерству оборони України і Збройним силам допомогу на $7,85 мільйона.

Про це повідомили в посольстві США в Україні.

Допомога призначена для вдосконалення управління і звʼязку, запасних частин і агрегатів до автомобілів, а також медичного обладнання та тактичного спорядження.

На опублікованих фотографіях з аеропорту видно великі запаковані ящики. У посольстві та Міноборони не повідомляють, яку саме допомогу отримала Україна.

У посольстві зазначають, що допомога на загальну суму понад $2 мільярди надійшла в рамках підтримки, яка надається з 2014 року.