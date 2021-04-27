Кулеба: Закон Зеленського про статус олігарха базуватиметься на антитрастовому законодавстві США

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Пресслужба Офісу президента України

Законопроєкт про статус олігарха, який розробляється з ініціативи президента Володимира Зеленського, базуватиметься на антитрастовому законі Сполучених Штатів.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі ток-шоу HARDtalk, передає «BBC Україна».

«Президент Зеленський запропонував ухвалити закон про олігархів, який ґрунтується на підходах американського антитрастового закону, щоб привести більше справедливості та конкуренції на українські ринки», — сказав він.

Кулеба порівняв боротьбу з олігархами в Україні зі знешкодженням атомної бомби. «Що я можу сказати: боротися з олігархами в Україні — це як розбирати атомну бомбу. Переріжете не той дротик — і вона вибухне. Але ви маєте розібрати її», — додав міністр.