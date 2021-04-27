Російського блогера увʼязнили на 6 років за смерть дівчини під час «треш-стриму»

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Раменський суд у Московській області Росії засудив до шести років увʼязнення блогера Станіслава Решетняка (Reeflay), у квартирі якого під час «треш-стриму» померла дівчина.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

«Суд призначив Решетняку покарання у вигляді шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму», — сказала представник прокуратури Московської області Наталія Григорʼєва.

2 грудня 2020 року під час стриму Решетніков вигнав на вулицю без верхнього одягу дівчину. За кілька годин він вирішив впустити її назад, але вона вже була непритомна. На місце прибула бригада швидкої допомоги, яка констатувала її смерть. Блогер навіть під час спілкування з медпрацівниками продовжував вести трансляцію.

Судмедексперти виявили у дівчини закриту черепно-мозкову травму і синці. Слідчий комітет РФ заявив, що «численні глядачі спостерігали побиття потерпілої» під час прямих ефірів Reeflay (вона регулярно брала участь в його стримах). Блогера звинуватили в умисному спричиненні тяжкої шкоди здоровʼю, що призвело до смерті, і відправили під арешт.