Експериментальний концерт у Барселоні на 5 тисяч глядачів дав результат — «немає ознак зараження»

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Edward Cisneros / Unsplash

У Барселоні організатори експериментального концерту на 5 тисяч людей під час пандемії заявили, що після заходу не виявили жодних ознак зараження вірусом серед відвідувачів.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Концерт гурту Love of Lesbian відбувся 27 березня. Усі пʼять тисяч глядачів — невакциновані, перед заходом вони зробили ПЦР-тести, і за два тижні після нього також зробили. Організатори, зокрема фахівець із інфекційних захворювань, заявив, що «немає ніяких ознак того, що під час заходу відбулася передача інфекції».

Вартість квитків на концерт становила від €23 до €28 і включала в себе ціну тесту на коронавірус та захисної маски для обличчя. Люди могли знімати маски лише тоді, як їли або пили у спеціально відведених для цього місцях. На концерт могли піти лише зареєстровані особи від 18 до 65 років зі смартфонами, чиї параметри дозволяють отримувати результати тестування. Учасники також повинні були поділитися інформацією про себе з Міністерством охорони здоровʼя Іспанії.

Окрім цього, відвідувачі концерту мали повідомити дослідникам, якщо вони заразяться коронавірусом протягом наступних тижнів після заходу. Далі на основі цих даних дослідники аналізували рівень зараження серед пʼяти тисяч відвідувачів концерту, щоб перевірити, чи є якісь збіги, що можуть вказувати на зараження на концерті.