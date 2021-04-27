Зеленський відвідає позиції українських військових на адмінкордоні з окупованим Кримом

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УНІАН

Президент Володимир Зеленський 27 квітня вирушив із робочою поїздкою в Херсонську область — там відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адміністративній межі з окупованим Кримом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

В ОП зазначають, що Зеленський поспілкується з військовими й ознайомиться з оперативною обстановкою.

У Херсоні президент проведе нараду щодо безпекової ситуації на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом й у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.

Зазначимо, у Херсонській області на адмінкордоні з окупованим Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду/виїзду: «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».