Зеленський відвідає позиції українських військових на адмінкордоні з окупованим Кримом
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
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УНІАН
Президент Володимир Зеленський 27 квітня вирушив із робочою поїздкою в Херсонську область — там відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адміністративній межі з окупованим Кримом.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
В ОП зазначають, що Зеленський поспілкується з військовими й ознайомиться з оперативною обстановкою.
У Херсоні президент проведе нараду щодо безпекової ситуації на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом й у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.
Зазначимо, у Херсонській області на адмінкордоні з окупованим Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду/виїзду: «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. Біля кордону України та в окупованому Криму РФ сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння. 22 квітня міністр оборони Росії заявив, що війська починають повертатися на постійне місце дислокації, але в Чорному морі при цьому залишилися десантні кораблі, а в таборі біля Воронежу досі стоїть техніка.