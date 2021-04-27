ЦВК Білорусі заявила про плани провести референдум щодо поправок до Конституції на початку 2022 року

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Natalia Fedosenko / Contributor

Глава Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що референдум щодо поправок до Конституції Білорусі запланований на січень-лютий 2022 року. Вона не виключає, що ймовірною датою проведення може бути 16 січня.

Про це Єрмошина повідомила в коментарі «РИА новости».

«Референдум пройде у ті терміни, які визначив [самопроголошений] президент на Всебілоруських зборах, — в січні-лютому наступного року. Якщо говорити про січень і про суміщення з місцевими виборами, то тут іншої дати, окрім крайньої, немає, а крайня дата — 16 січня», — сказала Єрмошина.

У лютому, виступаючи на Всебілоруських народних зборах, самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що референдум можна провести одночасно з місцевими виборами на початку 2022 року.

«Переконаний, що на новий проєкт Конституції ми вийдемо до кінця цього року і приймемо протягом наступних 11-12 місяців. Можливо, поєднавши його прийняття з місцевими виборами», — заявляв тоді Лукашенко.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Мінськ представив ОБСЄ та Росії свій план виходу з політичної кризи, який включає проведення конституційної реформи до 2022 року, послаблення влади президента на користь уряду і парламенту, а після ухвалення поправок — повторні вибори президента і парламенту. Лукашенко заявляв, що готовий віддати понад 70 своїх повноважень органам влади на різних рівнях.

Він також казав, що його «реально» відсторонити від влади може тільки білоруський народ на підставі Конституції.