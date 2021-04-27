Reuters: У Бразилії не хочуть реєструвати російську вакцину «Супутник» через великі ризики
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Офіційний сайт мера Москви
У бразильському регуляторі охорони здоров’я не рекомендують затверджувати для використання російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».
Про це пише Reuters.
Рада регулятора під час розгляду цього питання врахує рекомендації співробітників, але саме рішення буде не раніше наступного тижня.
Генеральний менеджер з моніторингу здоровʼя Ана Кароліна Морейра Маріно Араухо розповіла, що з урахуванням зібраних даних щодо російської вакцини «властиві ризики» занадто великі. Водночас ще один представник підкреслив, що російська вакцина створена на основі аденовірусу, який може розмножуватися, і це — «серйозний недолік».
- Бразилія наразі переживає одну з найстрашніших хвиль пандемії коронавірусу, від якої страждала будь-яка країна, і її корінних жителів відносять до числа найбільш уразливих. За даними організації, яка захищає права корінних народів Survival International, племʼя яномама мешкає у тропічних лісах і горах північної Бразилії та в південній Венесуелі. На сьогодні це найбільше відносно ізольоване племʼя у Південній Америці, яке налічує близько 38 тисяч осіб.
- 27 березня бразильські учені заявили, що винайшли власну вакцину від коронавірусу. Її назвали ButanVac. Випробування вакцини розпочнуться у квітні після того, як регулятор надасть відповідний дозвіл. Після цього на травень заплановане масове виробництво препарату. Учені зазначили, що випробування вакцини на тваринах були успішними. Вони також повідомляють, що, швидше за все, для вироблення імунітету вистачить однієї дози.