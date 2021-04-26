Львівський вчений спалив свою дисертацію на знак протесту проти ступеня Киви

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Кандидат медичних наук, викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій кандидатський диплом, протестуючи проти наукового ступеня нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви.

У своєму Facebook він опублікував фото палаючого документа і закликав колег приєднатися до флешмобу, оскільки «звання остаточно дискредитовано».

«3 квітня 2014 мені присудили науковий ступінь кандидата медичних наук. Сьогодні Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «за». Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук [...]. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук», — написав Ябчанка.