У Туреччині запроваджують локдаун — він триватиме щонайменше до середини травня

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Kelly Sikkema / Unsplash

Туреччина оголосила про запровадження загальнонаціонального локдауну з 29 квітня.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Локдаун триватиме щонайменше до 17 травня. Про введення обмежень оголосив президент країни Реджеп Ердоган. За його словами, усі підприємства, за винятком переліку, визначеного Міністерством внутрішніх справ, будуть закриті.

«Усі міжміські поїздки вимагатимуть дозволу. Міжміський громадський транспорт зможе працювати з 50-відсотковим завантаженням», — пояснив Ердоган. У країні припиняється навчання у школах, мережеві супермаркети будуть закриті по неділях, а в інші дні вони працюватимуть за затвердженим розкладом.