На аукціоні за $1,8 мільйона продали прототип кросівок Nike Air від Каньє Веста. Це найдорожче взуття у світі

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Twitter / Sotheby’s

Прототип кросівок Каньє Веста, випущені в колаборації з компанією Nike, перші Nike Air Yeezy 1 продали на аукціоні Sothebyʼs за $1,8 мільйона, що зробило їх найдорожчими кросівками у світі. Взуття перевищило свою первісну оцінку в $1 мільйон. Про це йдеться в повідомленні аукціонного дому.

Nike Air Yeezy 1 — перші кросівки Веста, створені в колаборації з Nike. Вони увійшли в історію моди, після того як Вест вийшов у них на 50-й щорічній премії «Греммі» у 2008 році. Це була одна з перших колаборацій спортивного бренду з людиною не зі світу спорту.

Сьогодні Sothebyʼs підтверджує, що це перші кросівки, продані за понад $1 мільйон.

Взуття 44-го розміру придбала інвестиційна платформа RARES. Генеральний директор і співзасновник RARES Жером Сапп заявив пресі, що придбання пари взуття, яку взували на «Греммі», — це покупка «шматочка історії».

Брам Вахтер, глава відділу вуличного одягу і сучасних колекцій Sothebyʼs, заявив, що продаж за таку ціну «красномовно свідчить про спадщину Каньє як одного з найвпливовіших дизайнерів одягу і кросівок нашого часу».

Зразки Grammy Air Yeezy були виготовлені в лабораторії Nike у штаті Орегон, відомій як «Інноваційна кухня». Креативний директор Марк Сміт тримав проєкт у секреті, тому передав кросівки Каньє на «Греммі» за умови, що їх повернуть якомога швидше після виступу.

Взуття зроблене з мʼякої чорної шкіри з перфорованими деталями по всьому верху, а накладка на пʼятці прикрашена логотипом Swoosh у тон. Дизайн включає культовий ремінець для передньої частини стопи Yeezy і фірмові шнурки яскраво-рожевого кольору (їх під час виступу Каньє не було). У комплект входить виготовлений на замовлення деревʼяний ящик.