Telegram дозволив приймати платежі у групах і чатах
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
У месенджері Telegram зʼявилась можливість приймати платежі кредитними картками в будь-якому чаті, включно з групами і каналами.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Підтримка платежів уперше в месенджері зʼявилася у 2017 році — завдяки цьому можна сплачувати рахунок через платіжних ботів і замовляти будь-які товари безпосередньо в додатку. Після оновлення зʼявилася можливість публікувати товари в будь-якому чаті, зокрема у групах і каналах з мільйонами підписників. Повідомлення з платіжними кнопками можна переслати друзям, і всі одержувачі зможуть сплатити за товар чи послугу.
Також відтепер при оплаті можна додати чайові. Для оплати можна використовувати будь-який додаток, включно з Telegram для компʼютера.
Оновлення підтримує платіжні системи понад 200 країн світу, зокрема LiqPay від ПриватБанку.
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