Росія оголосила персоною нон ґрата українського дипломата в Москві

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Марієнко Андрій / УНІАН

Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника посольства України у Москві.

Про це йдеться у заяві російського Міністерства закордонних справ.

«У звʼязку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошений співробітник посольства України в Росії», — йдеться у заяві.

Дипломат має залишити Росію до кінця дня 30 квітня. У МЗС додали, що попередили українську сторону про те, що в разі «ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв» будуть вчинятися додаткові заходи стосовно персоналу українських посольства і консульств в Росії.