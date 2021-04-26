Керівництво «Дому» звинуватило попередників у навмисній закупівлі контенту каналів, які пов’язують із Порошенком

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Нинішнє керівництво телеканалу «Дом» звинуватило попередників у тому, що за часів президентства Петра Порошенка вони умисно закуповували контент телеканалів «5 канал» та «Еспресо», які з ним пов’язують.

Про це вони розповіли в інтерв’ю «Бабелю».

Сам Порошенко ніколи не приховував, що володіє «5 каналом», який придбав ще на початку 2000-х і провів ребрендинг. Водночас телеканал «Еспресо» теж називають лояльним до Порошенка. Він був створений у 2013 році, а його майже одноосібним засновником була Лариса Княжицька — дружина нардепа Миколи Княжицького. Наразі їй належить 22% акцій, тоді як 77% належать компанії ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC, бенефіціаром якої є українець Іван Жеваго — син бізнесмена Костянтина Жеваго. Сам же Княжицький є нардепом від фракції «Європейська солідарність».

Керівниця «Мультимедійної платформи іномовлення (МПІ)» (куди входить «Дом») Юлія Островська та шеф-редактор Олексій Мацука запевняють, що їх звинувачують представники попередньої влади в тому, що на каналі не критикують чинну владу.

«Приміром, нас звинувачують у тому, що ми купуємо контент «Кварталу-95». Ви розумієте, коли ти — державне підприємство, ти нічого не можеш купити без тендера, і все відображається в системі «Прозорро». Так ось, ви там не знайдете, що «Мультимедійна платформа іномовлення» купувала контент «Кварталу-95». По-перше, тому що цього не було. По-друге, тому що є проблеми з правами. Зате попередня влада, грубо кажучи, навʼязала нам, що ми повинні транслювати», — пояснила Островська.

За президентства Порошенка телеканал «Дом» придбав програми «Кіно з Яніною Соколовою», «Сімейні зустрічі з Габріелою Масангою» і авторську програму «Княжицький» (48 випусків) за 840 тисяч гривень. Тодішнім керівником МПІ була Людмила Березовська, яка до цього працювала виконавчим продюсером «5 каналу».

«Тобто держава купила програми [Миколи] Княжицького з правами на десять років. Тобто ми десять років повинні крутити його розмови з людьми, які вже давно не депутати і не чиновники. Це абсолютно неактуальна зараз інформація каналу «Еспрессо». Щоб ви розуміли, за 20 хвилин розмови Княжицького з гостем заплатили 17,5 тисячі гривень», — підкреслила Островська.

За її словами, внутрішнім наказом показ цих програм наразі припинили, але у людей потім можуть виникнути питання, чому контент, який придбали за державні кошти, не показують.

Сама ж Березовська називає ці звинувачення політичним замовленням і запевняє, що контент купували з прицілом на майбутнє, адже не розуміли, які потім будуть бюджети.

«Щодо закупівель тільки на каналах Порошенка і Княжицького — це абсолютно політизована інформація. Контент купувався за держпроцедурою, і вона максимально прозора. Контент купували у М1, «5 каналу», «Еспрессо», «24 каналу», ZIK. У них різні власники. Щодо купівлі на 10 років — чим більший період, тим нижча собівартість одного показу. Крім того, якщо канал фінансується з держбюджету, немає впевненості, що бюджет не уріжуть і буде можливість купити новий контент», — підкреслила вона.