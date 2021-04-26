Руководство «Дома» обвинило предшественников в намеренной закупке контента каналов, которые связывают с Порошенко

Нынешнее руководство телеканала «Дом» обвинило предшественников в том, что во времена президентства Петра Порошенко они умышленно закупали контент связанных с ним телеканалов «5 канал» и «Эспрессо».

Об этом они рассказали в интервью «Бабелю».

Сам Порошенко никогда не скрывал, что является собственником «5 канала», приобрел его еще в начале 2000-х и провел ребрендинг. Телеканал «Эспрессо» тоже называют лояльным к Порошенко. Он был создан в 2013 году, а его почти единоличным основателем была Лариса Княжицкая — жена нардепа Николая Княжицкого. Сейчас ей принадлежит 22% акций, тогда как 77% принадлежат компании ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC, бенефициаром которой является украинец Иван Жеваго — сын бизнесмена Константина Жеваго. Сам же Княжицкий сейчас является нардепом от фракции «Европейская солидарность».

Руководитель «Мультимедийной платформы иновещания (МПИ)» (куда входит «Дом») Юлия Островская и шеф-редактор Алексей Мацука уверяют, что их обвиняют представители предыдущей власти в том, что на канале не критикуют действующую власть.

«Например, нас обвиняют в том, что мы покупаем контент «Квартала-95». Вы понимаете, когда ты — государственное предприятие, ты ничего не можешь купить без тендера, и все отображается в системе «Прозорро». Так вот, вы там не найдете, что «Мультимедийная платформа иновещания» покупала контент «Квартала-95». Во-первых, потому что этого не было. Во-вторых, потому что есть проблемы с правами. Зато предыдущая власть, грубо говоря, навязала нам, что мы должны транслировать», — пояснила Островская.

Во время президентства Порошенко телеканал «Дом» приобрел программы «Кино с Яниной Соколовой», «Семейные встречи с Габриелой Масанга» и авторскую программу «Княжицкий» (48 выпусков) за 840 тысяч гривен. Тогдашним руководителем МПИ была Людмила Березовская, которая до этого работала исполнительным продюсером «5 канала».

«То есть государство купило программы [Николая] Княжицкого с правами на десять лет. То есть мы десять лет должны крутить его разговоры с людьми, которые уже давно не депутаты и не чиновники. Это абсолютно неактуальная сейчас информация канала «Эспрессо». Чтобы вы понимали, за 20 минут разговора Княжицкого с гостем заплатили 17,5 тысячи гривен», — подчеркнула Островская.

По ее словам, внутренним приказом показ этих программ пока приостановили, но у людей потом могут возникнуть вопросы, почему контент, который приобрели за государственные средства, не показывают.

Березовская называет эти обвинения политическим заказом и уверяет, что контент покупали с прицелом на будущее, поскольку не понимали, какие потом будут бюджеты.

«Относительно закупок только на каналах Порошенко и Княжицкого — это абсолютно политизированная информация. Контент покупался по госпроцедуре, и он максимально прозрачен. Контент покупали у М1, «5 канала», «Эспрессо», «24 канала», ZIK. У них разные владельцы. По поводу покупки на 10 лет — чем больше период, тем ниже себестоимость одного показа. Кроме того, если канал финансируется из госбюджета, нет уверенности, что бюджет не урежут и будет возможность купить новый контент», — подчеркнула она.