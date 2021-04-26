Керівниця «Дому» Островська заявила, що у телеканалу немає окремого бюджету — є 298 млн на нього і на UATV

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

У державного телеканалу «Дом» немає окремого бюджету, є 298 мільйонів гривень, які цього року виділили на нього і на телеканал UATV — вони обидва входять до складу держпідприємства «Мультимедійна платформа іномовлення».

Про це генеральна директорка платформи Юлія Островська розповіла в інтервʼю «Бабелю».

«Окремого бюджету UAТV і телеканалу «Дом» немає. Є державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення», і в цьому році наш бюджет на все — 298 мільйонів гривень», — заявила Островська.

Зазначимо, що у Вікіпедії написано, що 348 мільйонів — це бюджет тільки «Дому». На що Островська відповіла: «Там багато чого написано цікавого. Ми частенько змінюємо цю статтю, але чомусь її повертають назад».

Гендиректорка підприємства зазначила, що на телеканалі окремо ніхто не працює. Є єдиний ньюзрум, який робить контент і для «Дому», і для UAТV. На запитання про те, скільки людей у ньюзрумі, вона відповіла: «Міністерство на цей рік затвердило нам штат із 430 осіб — це взагалі всі: журналісти, редактори, водії, технічна служба. Але у нас немає 430 осіб, по-моєму, зараз 402 людини».