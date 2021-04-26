У САП підтвердили, що вручили Гладковському-молодшому обвинувальний акт

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Сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю вручили обвинувальний акт.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві зазначили, що Гладковський-молодший сам з’явився у САП зранку 26 квітня.

«Прокурори сьогодні зранку вручили йому обвинувальний акт, найближчим часом акт буде скерований до суду», — повідомила речниця відомства Ольга Постолюк.

У САП не мають інформації, коли Ігор Гладковський повернувся з-за кордону. Але видання «Громадське» та Укрінформ з посиланням на джерела повідомляють, що він прилетів до аеропорту «Бориспіль» напередодні вночі — його не затримували. «РБК-Україна» з посиланням на джерела уточнює, що він прибув рейсом із Франкфурта разом зі своїм батьком — Олегом Гладковським.

Нагадаємо, 22 квітня НАБУ оголосило Гладковського-молодшого в розшук. Про підозру йому повідомили ще 21 грудня 2020 року.

Слідство встановило, що він разом з низкою осіб у 2015—2017 роках створив корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам держконцерну «Укроборонпром», залучивши до цього компанію «Оптимумспецдеталь» та інші фірми.

На думку слідчих, «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції під час укладення договорів і розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За це син Гладковського отримував вигоду, що за домовленостями мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. Так, тільки за одним договором Гладковський отримав 950 тисяч гривень. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).