Єрмак: США можуть призначити спецпредставника на Донбасі — рішення може бути «достатньо швидко»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Глава Офісу президента Андрій Єрмак, говорячи про підтримку України з боку Сполучених Штатів, повідомив, що зараз триває обговорення призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі.
Про це він заявив в інтерв’ю LIGA.net.
«Дуже важливо, щоб така людина зʼявилася. Також обговорюється зближення нашої позиції і більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері. І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною», — зазначив він.
Разом з тим, Єрмак наголосив, що «тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації» свідчать про те, що рішення про призначення може бути ухвалено «достатньо швидко».
На питання журналіста, чи обговорюється зараз якийсь новий формат переговорів за участю США, Єрмак заперечив.
«Будь-які зміни і розширення повинні узгоджуватися учасниками формату. Тому таких обговорень не було. Точно так само ми не ведемо поки ніяких обговорень про створення окремого формату. Це було б нечесно щодо наших партнерів — Німеччини і Франції», — зазначив він.
Нагадаємо, раніше Єрмак виступив за розміщення американських зенітно-ракетних комплексів Patriot на території України. Він наголосив, що це потрібно не тільки для захисту України, але і всього Заходу.
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