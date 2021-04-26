В Україні за добу більше 5 тисяч нових хворих на коронавірус і понад 1 тисяча вакцинованих
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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В Україні за минулу добу (25 квітня) коронавірус виявили у 5 062 нових хворих, серед яких 221 дитина та 54 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За минулу добу внаслідок ускладнень від коронавірусу померли 195 хворих, одужали — 6 910. До лікарень протягом доби госпіталізували 2 061 особу.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.
Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 030 333 випадків (одужали 1 579 438 осіб). Померли 42 518 хворих.
Що стосується вакцинації проти коронавірусу, то за минулу добу щеплення зробили 1 114 особам. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 528 028 осіб. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб.
У Києві та восьми областях за добу не зробили жодного щеплення.
- 23 квітня заступник міністра охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що три області порушують алгоритм вакцинації проти коронавірусу — Запорізька, Харківська й Одеська. Окрім цього, заступник глави МОЗ уточнив, що використати вакцину з першої партії мали до 9—15 квітня. Через виявлені порушення з наступного тижня в цих областях проведуть моніторингові візити, щоби з’ясувати, чому не використовуються вакцини.
- В областях відповіли по-різному. Серед причин — помилки конкретних людей.