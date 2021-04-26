Туреччина обіцяє відповісти на заяву Байдена про геноцид вірмен: буде реакція різних форм і ступенів
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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MURAT CETINMUHURDAR / Anadolu Agency / Getty Images
Туреччина вважає заяву президента США Джо Байдена про визнання геноциду вірмен в Османській імперії «просто обурливою» і пригрозила відповісти на неї найближчим часом.
Про це заявив офіційний представник турецького президента Ібрагім Калин, передає Reuters.
«У найближчі дні і місяці буде реакція різних форм, видів і ступенів», — підкреслив Калин, не уточнивши, які саме кроки розглядають.
Він лише наголосив, що влада відповідатиме на цю «дуже невдалу і несправедливу заяву».
За словами Калина, після того як інші турецькі високопосадовці одразу засудили заяву Байдена, президент країни Реджеп Тайїп Ердоган планує розглянути це питання 26 квітня після засідання уряду. Парламент теж готується зробити заяву на цьому тижні.
Заява Байдена, яка стала першою такого роду в США за 40 років, прозвучала 24 квітня — у День памʼяті жертв геноциду вірмен. «Починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції і лідерів громад у Константинополі османською владою, 1,5 млн вірмен були депортовані і вбиті», — наголосив американський лідер.
Туреччина заперечує те, що загибель вірмен в 1915 році є геноцидом. Після заяви Байдена у турецьке Міністерство закордонних справ викликали посла США в Анкарі.
- 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно прийняв резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915—1923 роках геноцидом. Туреччина офіційно заперечує геноцид. Визнання США може значно погіршити відносини між країнами. 23 квітня 2021 року Байден під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом попередив його, що має намір визнати геноцид вірмен.
- У квітні цього року більш як сто конгресменів закликали Байдена визнати геноцид вірмен.
- Україна не визнає геноциду вірмен, оскільки Вірменія не визнає Голодомор 1932—1933 років геноцидом українців.