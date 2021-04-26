Туреччина обіцяє відповісти на заяву Байдена про геноцид вірмен: буде реакція різних форм і ступенів

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MURAT CETINMUHURDAR / Anadolu Agency / Getty Images

Туреччина вважає заяву президента США Джо Байдена про визнання геноциду вірмен в Османській імперії «просто обурливою» і пригрозила відповісти на неї найближчим часом.

Про це заявив офіційний представник турецького президента Ібрагім Калин, передає Reuters.

«У найближчі дні і місяці буде реакція різних форм, видів і ступенів», — підкреслив Калин, не уточнивши, які саме кроки розглядають.

Він лише наголосив, що влада відповідатиме на цю «дуже невдалу і несправедливу заяву».

За словами Калина, після того як інші турецькі високопосадовці одразу засудили заяву Байдена, президент країни Реджеп Тайїп Ердоган планує розглянути це питання 26 квітня після засідання уряду. Парламент теж готується зробити заяву на цьому тижні.

Заява Байдена, яка стала першою такого роду в США за 40 років, прозвучала 24 квітня — у День памʼяті жертв геноциду вірмен. «Починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції і лідерів громад у Константинополі османською владою, 1,5 млн вірмен були депортовані і вбиті», — наголосив американський лідер.

Туреччина заперечує те, що загибель вірмен в 1915 році є геноцидом. Після заяви Байдена у турецьке Міністерство закордонних справ викликали посла США в Анкарі.