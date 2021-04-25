ВМС Індонезії підтвердили, що знайшли затонулий підводний човен. Він розвалився на три частини

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Військово-морські сили Індонезії повідомили, що знайшли місце катастрофи підводного човна, який зник напередодні.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

За словами представникам ВМС, радари зафіксували частини підводного човна на глибині 850 метрів — на такій глибині він функціонувати не може.

«Існують незаперечні докази, за якими ми можемо підтвердити, що підводний човен Nanggala-402 затонув, 53 моряки, які перебували на його борту, загинули під час виконання обовʼязку», — повідомив головнокомандувач збройних сил Індонезії Хаді Джаджанто.

Там пояснили, що, швидше за все, човен розвалився на три частини, не витримавши тиску на такій глибині. Президент країни уже висловив співчуття сім’ям загиблих і підкреслив, що наразі вживають усіх заходів, аби дістати фрагменти човна та тіла моряків.