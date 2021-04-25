Премʼєр Вірменії Пашинян подав у відставку. У країні відбудуться позачергові парламентські вибори

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CHRISTOPHE ENA / Contributor

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що подає у відставку для проведення позачергових парламентських виборів.

Про це він заявив під час звернення до громадян, повідомляє Sputnik Вірменія.

«Для реалізації конституційних положень і розпуску парламенту я сьогодні подаю у відставку», — сказав він.

Він наголосив, що позачергові вибори важливі, тому що Вірменія в 2020 році пройшла через серйозні випробування, про які висловилися всі політики і громадські діячі, але не сам народ.

До виборів Пашинян продовжить виконувати обовʼязки вже на посаді тимчасового виконувача обовʼязків глави уряду.

Разом із тим очолювана ним партія «Громадянський договір» планує взяти участь у виборах, а сам Пашинян буде кандидатом у премʼєри.

Позачергові вибори у Вірменії заплановані на 20 червня. За вірменським законодавством, проведення позачергових виборів можливе лише в разі, якщо премʼєр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.