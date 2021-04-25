Премʼєр Вірменії Пашинян подав у відставку. У країні відбудуться позачергові парламентські вибори
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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CHRISTOPHE ENA / Contributor
Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що подає у відставку для проведення позачергових парламентських виборів.
Про це він заявив під час звернення до громадян, повідомляє Sputnik Вірменія.
«Для реалізації конституційних положень і розпуску парламенту я сьогодні подаю у відставку», — сказав він.
Він наголосив, що позачергові вибори важливі, тому що Вірменія в 2020 році пройшла через серйозні випробування, про які висловилися всі політики і громадські діячі, але не сам народ.
До виборів Пашинян продовжить виконувати обовʼязки вже на посаді тимчасового виконувача обовʼязків глави уряду.
Разом із тим очолювана ним партія «Громадянський договір» планує взяти участь у виборах, а сам Пашинян буде кандидатом у премʼєри.
Позачергові вибори у Вірменії заплановані на 20 червня. За вірменським законодавством, проведення позачергових виборів можливе лише в разі, якщо премʼєр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.
- Пашинян обіцяв ще наприкінці березня, що у квітні піде у відставку. Це його рішення повинно послабити політичну напруженість у країні.
- Політична криза у Вірменії спалахнула після скандалу першого заступника начальника Генштабу Збройних сил Тирана Хачатряна з премʼєром Ніколом Пашиняном — вони посперечалися через ракетні комплекси «Іскандер», які нібито «вкрай незадовільно» виявили себе у війні за Нагірний Карабах. Згодом Хачатряна звільнили.
- Після цього Збройні сили Вірменії закликали премʼєр-міністра Нікола Пашиняна та його уряд піти у відставку. Премʼєр назвав цю заяву спробою військового перевороту і видав указ про звільнення голови Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна, а у Вірменії почалися протести.