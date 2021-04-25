Twitter видалив твіти з критикою боротьби Індії з коронавірусом. Про це просив уряд
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Plastifikator x «Бабель»
Twitter видалив понад 50 твітів з критикою індійської влади щодо заходів боротьби з пандемією коронавірусу в країні, де кілька діб поспіль фіксують рекордну у світі кількість хворих. З таким проханням до соцмережі звернувся уряд Індії.
Про це повідомляє The Verge.
Уряд країни в офіційному зверненні до Twitter просив видалити 52 твіти, посилаючись на індійське законодавство.
Представник соцмережі повідомив агентству, що при отриманні офіційного запиту його розглядають як відповідно до правил Twitter, так і відповідно до норм місцевого законодавства.
«Якщо контент порушує правила Twitter, він буде вилучений з платформи. Якщо він визнаний незаконним лише в рамках певної юрисдикції, але не порушує правила Twitter, то ми можемо заборонити доступ до контенту тільки в Індії», — пояснили в Twitter.
- Індія знову вийшла в світові лідери за кількістю хворих за добу — четверту добу поспіль в країні реєструють понад 300 тисяч випадків. Індія посідає друге місце у світі за загальною кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу з початку пандемії з понад 16,6 млн. На першому місці — США з 32 млн випадків.
- У країні різке зростання захворюваності почали фіксувати 5 квітня. Влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».