Посла США викликали у МЗС Туреччини після заяви Байдена про геноцид вірмен

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Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла США в Анкарі Девіда Саттерфільда ​​після визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен в Османській імперії на початку минулого століття.

Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на заяву турецького зовнішньополітичного відомства.

У МЗС Туреччини заявили Саттерфільду, що заява США не має під собою правового підґрунтя та що Анкара «вважає її неприйнятною, повністю відкидає та рішуче засуджує».

Заява Байдена, яка стала першою такого роду в США за 40 років, прозвучала напередодні — у День памʼяті жертв геноциду вірмен. «Починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції і лідерів громад у Константинополі османською владою, 1,5 млн вірмен були депортовані і вбиті. [...] Ми бачимо цей біль. Підтверджуємо історію. Ми робимо це не для того, щоб звинуватити, а для того, щоб те, що сталося, ніколи не повторилося», — заявив Байден.

Глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, реагуючи на заяву Байдена, наголосив, що його країна заперечує те, що загибель вірмен в 1915 році є геноцидом. У турецькому відомстві заявили, що ані США, ані будь-яка інша країна «не мають права повчати Туреччину з даного питання».

«Закликаємо президента США виправити допущену грубу помилку, не йти на поводу в кіл, які прагнуть використовувати історичні твердження для поглиблення ворожнечі, і замість цього підтримати практичні кроки щодо забезпечення миру в регіоні», — наголосили у МЗС, цитує Anadolu.