Рятувальники знайшли зниклий підводний човен ВМС Індонезії. Ніхто з 53 моряків не вижив

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Субмарину ВМС Індонезії KRI Nanggala-402, яка зникла у водах біля острова Балі, знайшли на глибині близько 850 метрів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на брифінг ВМС.

Її виявили кораблі під час сканування дна. В районі знайдені уламки — частини торпедного апарату, балон зі змазкою для перископа, а також молитовні килимки членів екіпажу.

Начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно заявив, що вищевказані фактори говорять про смерть усіх 53 моряків.

Фахівці тепер спробують підняти KRI Nanggala-402. Зазначають, що технічні характеристики субмарини були розраховані на занурення на глибину до 500 метрів.