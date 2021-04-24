Рятувальники знайшли зниклий підводний човен ВМС Індонезії. Ніхто з 53 моряків не вижив
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- Костя Андрейковець
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Zulkarnain / Xinhua via Getty
Субмарину ВМС Індонезії KRI Nanggala-402, яка зникла у водах біля острова Балі, знайшли на глибині близько 850 метрів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на брифінг ВМС.
Її виявили кораблі під час сканування дна. В районі знайдені уламки — частини торпедного апарату, балон зі змазкою для перископа, а також молитовні килимки членів екіпажу.
Начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно заявив, що вищевказані фактори говорять про смерть усіх 53 моряків.
Фахівці тепер спробують підняти KRI Nanggala-402. Зазначають, що технічні характеристики субмарини були розраховані на занурення на глибину до 500 метрів.
- Уранці 21 квітня ВМС Індонезії втратили звʼязок з підводним човном KRI Nanggala-402. Він брав участь у навчаннях, і після тренувального пуску торпед за 95 км від Балі замовк.
- Допомогу у пошуках надають Австралія, Індія, Малайзія та Сінгапур. Уранці 24 квітня на Балі сіли американські військові літаки P-8 Poseidon.
- KRI Nanggala-402, який має девіз «Стійкі до кінця», досить старий. Його збудували в Німеччині в 1981 році. Човен озброєний 14 торпедами (розміром 533 мм) і парою гармат.