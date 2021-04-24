На зниклому підводному човні ВМС Індонезії закінчився кисень

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На підводному човні ВМС Індонезії KRI Nanggala-402, який зник біля берегів Балі, закінчився кисень. Запаси були розраховані на три доби.

Про це повідомляють Channel News Asia і портал Detik.

Начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно заявив, що в квадраті зникнення човна рятувальники зафіксували електромагнітне випромінювання на глибині 50—100 метрів. Його джерелом може бути підводний човен. У цьому ж районі раніше виявили розлив нафти. Маргоно припустив, що екіпаж злив пальне, щоб утримати субмарину на плаву.

До передбачуваного місця аварії йде спеціальне судно, здатне підняти субмарину. При цьому шансів на порятунок екіпажу з 53 моряків усе менше.