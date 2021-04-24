В Україні майже 13 тисяч нових хворих на коронавірус. Одужало за добу більше

Новини

Plastifikator x «Бабель»

В Україні за минулу добу (23 квітня) виявили 12 711 нових хворих на COVID-19, серед яких 532 дітей і 230 медиків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За минулу добу померли 392 хворих. Госпіталізовано 3 508 осіб, а одужали — 13 687.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрували в Дніпропетровській (1 268), Києві (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 017 341 випадку (одужали 1 565 954 людини). Померли 42 092 хворих.

За даними міністра Максима Степанова, за минулу добу вакциновані 14 339 осіб. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 522 383 особи. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб.