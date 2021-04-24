Санлікар Ляшко: Київ і пʼять областей наступного тижня вийдуть з «червоної» зони карантину

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Протягом наступного тижня Київ і пʼять областей вийдуть з «червоної» зони карантину у звʼязку зі зниженням рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«За нашими прогнозами, впродовж наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області», — заявив він.