Санлікар Ляшко: Київ і пʼять областей наступного тижня вийдуть з «червоної» зони карантину
- Автор:
- Костя Андрейковець
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NurPhoto / Contributor
Протягом наступного тижня Київ і пʼять областей вийдуть з «червоної» зони карантину у звʼязку зі зниженням рівня епідемічної небезпеки.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«За нашими прогнозами, впродовж наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області», — заявив він.
- У Миколаївській області, яка зараз у «червоній» карантинній зоні, вирішили трохи помʼякшити обмеження: розширити графік роботи транспорту, а молодшій школі дозволили відвідувати заняття.
- Напередодні Міністерство охорони здоровʼя озвучило карантинні правила на час Великодня. Насамперед це стосується відвідування церков. Київ запровадив особливі вимоги до богослужінь у Вербну неділю та на Великдень.