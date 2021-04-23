Зеленський подав до Ради законопроєкт про посилення покарання за контрабанду
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Офіс президента
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за контрабанду.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Документ має назву «Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів».
Зеленським він визначений як невідкладний. Тексту законопроєкту поки немає.
- 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 11 — російських). За його словами та розрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень — їх недоотримав державний бюджет. З них 100 мільярдів — унаслідок неефективної роботи митниці.
- За результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.