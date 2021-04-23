У Німеччині набув чинності закон, який запроваджує в осередках коронавірусу комендантську годину

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У Німеччині з 23 квітня набувають чинності нові поправки до закону про захист населення від інфекційних хвороб. Зміни, зокрема, передбачають посилення заходів боротьби з коронавірусом.

Про це пише Deutsche Welle.

Серед іншого, правки дозволяють ввести в дію механізм так званого «аварійного гальма». Ідеться про його застосування в округах і містах, де протягом трьох днів реєструється понад 100 випадків зараження з розрахунку на 100 тисяч жителів.

Механізм передбачає, що з 22:00 до 05:00 діятиме комендантська година. Прогулянки і спорт для тих, хто збирається займатися ним індивідуально, дозволені до 00:00. Офіційний представник Федерального міністерства внутрішніх справ повідомив, що комендантська година в округах і комунах з високим рівнем заражень автоматично набуде чинності в 00:00 в суботу, 24 квітня.

Представникам одного домогосподарства в денні години можна зустрічатися тільки з однією людиною з іншого домогосподарства. Виняток становлять діти до 14 років.

Непродовольчі магазини будуть відкриті тільки для тих, хто представить результати негативного тесту. У разі перевищення порогу у 150 заражень на 100 тисяч населення магазини повинні бути закриті. У разі досягнення позначки інфікування в 165 випадків на 100 тисяч жителів дітям заборонять відвідувати школи.

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 23 квітня середній рівень зараження в Німеччині за минулі сім днів становить 164 випадки на 100 тисяч жителів. Поправки діятимуть щонайменше до 30 червня