В Германии вступил в силу закон, который вводит в очагах коронавируса комендантский час

В Германии с 23 апреля вступают в силу новые поправки в закон о защите населения от инфекционных болезней. Изменения, в частности, предполагают ужесточение мер борьбы с коронавирусом.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Среди прочего, правки позволяют задействовать механизм так называемого «аварийного тормоза». Речь идет о его применении в округах и городах, где в течение трех дней регистрируют более 100 случаев заражения из расчета на 100 тысяч жителей.

Механизм, в частности, предполагает, что с 22:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. Прогулки и спорт для тех, кто собирается заниматься им индивидуально, разрешены до 00:00. Официальный представитель Федерального министерства внутренних дел сообщил, что комендантский час в округах и коммунах с высоким уровнем заражений автоматически вступает в силу в 00:00 в субботу, 24 апреля.

Представителям одного домохозяйства в дневные часы можно встречаться только с одним человеком из другого домохозяйства. Исключение составляют дети до 14 лет. Непродовольственные магазины будут открыты только для тех, кто предоставит результаты отрицательного теста. В случае превышения порога в 150 заражений на 100 тысяч населения магазины должны быть закрыты. В случае достижения отметки инфицирования в 165 случаев на 100 тысяч жителей детям запретят посещать школы.

По данным Института имени Роберта Коха, на 23 апреля средний уровень заражений по Германии за прошедшие 7 дней составил 164 случая на 100 тысяч жителей. Поправки будут действовать минимум до 30 июня