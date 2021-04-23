Штаб ООС: Бойовики «ЛНР» планують на Великдень теракт в одній із церков Московського патріархату

Новини

Christian Wiediger / Unsplash

Бойовики «ЛНР» планують терористичний акт під час проведення великодньої служби в одній із церков Московського патріархату. Про це штаб Операції обʼєднаних сил з посиланням на розвідку повідомив у Facebook.

Цю інформацію отримали від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ — «ЛНР».

Також відомо, що на 25 квітня (Вербна неділя) запланована низка провокацій проти України — із використанням озброєння та військової техніки з маскуванням «піксель», як у ЗСУ.

Одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців «Союзу добровольців Донбасу». Вони імітуватимуть наступ на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади «ЛНР», аби зруйнувати деякі укріплення та поранити або вбити частину бойовиків. Не виключають і втрати серед цивільного населення.