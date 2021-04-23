США направлять авіацію на пошуки зниклої індонезійської субмарини. У її екіпажу вже закінчується повітря
- Автор:
- Костя Андрейковець
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США направляють авіацію для допомоги в пошуках індонезійського підводного човна KRI Nanggala-402, який зник напередодні біля острова Балі.
«Ми глибоко засмучені звісткою про зникнення індонезійського підводного човна, і наші думки з індонезійськими моряками та їхніми родинами. На запрошення індонезійського уряду ми направляємо повітряні засоби для надання допомоги в пошуках», — написав у Twitter спікер Пентагону Джон Кірбі.
Як повідомляє CNN, начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно заявив, що в пошуках субмарини зараз беруть участь три підводні човни, пʼять літаків і 21 військовий корабель. Допомогу надають Сінгапур, Малайзія і Австралія.
Маргоно додав, що повітря у екіпажу субмарини скоро скінчиться — його вистачить до 23:00 (за Києвом) 23 квітня.
Імовірний квадрат аварії човна встановлено. Увечері 22 квітня на місці зникнення виявили нафтову пляму.
- Уранці 21 квітня ВМС Індонезії втратили звʼязок із підводним човном KRI Nanggala-402. Він брав участь у навчаннях і після тренувального пуску торпед в 95 км від Балі замовк. На борту підводного човна 53 моряки.
- KRI Nanggala-402, який має девіз «Стійкі до кінця», досить старий. Його збудували в Німеччині в 1981 році. Човен озброєний 14 торпедами (533-мм) і парою гармат.