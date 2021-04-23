«Червона» Миколаївська область повертає початкову школу за парти
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кравс Євгеній / УНІАН
У Миколаївській області, яка перебуває у «червоній» карантинній зоні, вирішили дещо послабити обмеження: розширити графік роботи транспорту, а молодшій школі дозволили відвідувати заняття.
Відповідне рішення 23 квітня ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ.
«Основний показник завантаженості ліжок хворими з коронавірусом вже другий день менший за норму. Я вважаю, що пік ми пройшли і готові до деякого ослаблення карантину», — сказав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
У звʼязку з цим рекомендували дозволити відвідувати дитячі садки і школи учням 1—4 класів. Крім того, розширили графік роботи міського громадського транспорту: а саме, перевезення дозволять з 6:00 до 10:00, а також з 16:00 до 20:00. До цього було з 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00.
Нагадаємо, що у самому Миколаєві у громадському транспорті можна їздити тільки за спецперепустками.
- У зв’язку зі складною ситуацією з коронавірусом та перебуванням низки областей у «червоній» карантинній зоні богослужіння на Великдень та інші свята відбуватимуться з дотриманням певних обмежень.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні не будуть вводити загальнонаціональний жорсткий карантин.