«Червона» Миколаївська область повертає початкову школу за парти

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Кравс Євгеній / УНІАН

У Миколаївській області, яка перебуває у «червоній» карантинній зоні, вирішили дещо послабити обмеження: розширити графік роботи транспорту, а молодшій школі дозволили відвідувати заняття.

Відповідне рішення 23 квітня ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ.

«Основний показник завантаженості ліжок хворими з коронавірусом вже другий день менший за норму. Я вважаю, що пік ми пройшли і готові до деякого ослаблення карантину», — сказав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

У звʼязку з цим рекомендували дозволити відвідувати дитячі садки і школи учням 1—4 класів. Крім того, розширили графік роботи міського громадського транспорту: а саме, перевезення дозволять з 6:00 до 10:00, а також з 16:00 до 20:00. До цього було з 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00.

Нагадаємо, що у самому Миколаєві у громадському транспорті можна їздити тільки за спецперепустками.