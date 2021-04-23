СБУ виявила хакера, який «полював» на персональні дані її співробітників — на замовлення Росії

Новини

Videvo

Служба безпеки України викрили хакера зі Львівської області, який на замовлення Росії через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників служби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Уже встановили, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб Росії та фінансувався кураторами звідти через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».

Днями хакер розіслав спам-повідомлення у месенджері WhatsАpp на особисті номери співробітників СБУ. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт автоматично завантажувалась «папка з архівом». У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики «Л/ДНР» пропонують грошову винагороду.

Насправді, за висновками експертів, архівний документ містив вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.

Під час проведення обшуків за місцем проживання хакера правоохоронці вилучили майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів, телефони, флешки та компʼютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням.