СБУ виявила хакера, який «полював» на персональні дані її співробітників — на замовлення Росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Videvo
Служба безпеки України викрили хакера зі Львівської області, який на замовлення Росії через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників служби.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Уже встановили, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб Росії та фінансувався кураторами звідти через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».
Днями хакер розіслав спам-повідомлення у месенджері WhatsАpp на особисті номери співробітників СБУ. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт автоматично завантажувалась «папка з архівом». У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики «Л/ДНР» пропонують грошову винагороду.
Насправді, за висновками експертів, архівний документ містив вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.
Під час проведення обшуків за місцем проживання хакера правоохоронці вилучили майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів, телефони, флешки та компʼютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням.
- У 2020 році хакери зламали регіональні сайти Нацполіції та опублікували на них низку фейкових новин. Зокрема, на сайтах зʼявилася інформація про загибель американських військових і масштабну ДТП.
- Раніше в Івано-Франківську СБУ затримала хакера під ніком Sanix, який заволодів найбільшою базою даних за всю історію. Він продавав 773 мільйони адрес електронної пошти та 21 мільйон унікальних паролів.