Російські військові після навчань вже почали виходити з окупованого Криму

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Російські військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази. Про це повідомили в Міноборони РФ, цитує російський Интерфакс.

«23 квітня війська Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, почали повертатися в пункти постійної дислокації», — зазначили в Міноборони.

Наразі військові підрозділи направляються на аеродроми та залізничні станції, вантажаться на десантні кораблі, залізничні платформи та літаки військово-транспортної авіації. Уже завантажили великі десантні кораблі підрозділів морської піхоти. Піхотинці дістануться пунктів постійної дислокації комбінованим способом — морем, залізницею та маршем.

У Міноборони додали, що зʼєднання Повітряно-десантних військ теж направляються з окупованого Криму до пунктів базування — військовими літаками та потягами. Після навчань окупований Крим також залишають війська хімзахисту Південного військового округу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав до 1 травня 2021 року повернути на місця постійної дислокації всі війська, яка брали участь у навчаннях в окупованому Криму.

Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня війська Південного і Західного військових округів почнуть повертатися з південних рубежів Росії до пунктів постійної дислокації. За його словами, під час перевірки російські війська продемонстрували здатність «забезпечити надійну оборону країни». При цьому Шойгу не назвав кількість військ, які буде відведено.