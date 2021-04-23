Посол Корнійчук: Прем’єру Ізраїлю запропонували бути посередником між Києвом і Москвою. Нетаньягу готовий допомогти

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Україна запропонувала премʼєр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу виступити посередником на переговорах з Росією.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтервʼю телеканалу i24NEWS.

«У пана Нетаньягу хороші відносини з президентами Зеленським і Путіним. Я радий повідомити, що він не відмовився від пропозиції, а сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми дуже раді, що Нетаньягу не відхилив наше прохання, а виявив готовність і бажання допомогти», — розповів він.

Напередодні Нетаньягу надіслав листа президенту України Володимиру Зеленському, в якому теж виступив за розширення дружби і співпраці.

«Я впевнений, що Ізраїль і Україна продовжать тісно працювати разом, шукати нові шляхи розширення дружби між нашими країнами для подальшого просування співпраці в усіх сферах спільних інтересів», — написав він, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також ізраїльський прем’єр подякував Зеленському за привітання із 73-м Днем незалежності країни та зазначив, що протягом цього періоду Ізраїль пережив «значну трансформацію».

«У 1948 році ми домоглися незалежності від Великої Британії. Сьогодні Ізраїль є глобальним центром інновацій, науки і технологій. У сфері охорони здоровʼя, сільського господарства, безпеки і багатьох інших сферах ми продовжуємо приносити користь людству. Ми дуже хочемо співпрацювати з нашими друзями і союзниками в усьому світі, оскільки маємо перспективи на майбутнє», — заявив Нетаньягу.