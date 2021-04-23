Держдеп: США продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії, включно з оборонною зброєю
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба президента України
США вважають, що заява Росії про відведення військ від українського кордону залишається поки лише словами, і продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки, включно з оборонною зброєю.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє «Голос Америки».
«Ми чули слова, але ми очікуємо дії. Сполучені Штати продовжуватимуть спостерігати за ситуацією у тісній координації з українськими та іншими партнерами і союзниками. Ми чітко заявили під час контактів із російським урядом, що вони мають утриматися від ескалації та негайно припинити всі агресивні дії навколо й в Україні, включно з нещодавнім нарощуванням військ у Криму і на українському кордоні, а також їхніми намірами заблокувати деякі судна в деяких частинах Чорного моря», — наголосив він.
Водночас Нед Прайс запевнив, що США продовжують підтримувати український суверенітет і територіальну цілісність.
«Я не буду забігати наперед щодо кроків, яких ми можемо вжити. Але український уряд не сумнівається в нашій позиції, так само, гадаю, і Москва не має сумнівів щодо нашої позиції — це чітка підтримка нашого партнера України, її суверенітету та територіальної цілісності, включно з морськими водами», — сказав речник Держдепу.
Він зауважив, що від 2014 року, коли США почали підтримувати Україну, на безпекову допомогу було виділено понад $2 мільярди.
«Наше повідомлення є таким: ми чули заяву росіян і будемо спостерігати, як це буде виконуватись. Ми будемо продовжувати працювати в напрямку надання Україні безпекової допомоги, якої вона потребує, щоб захиститись від російської агресії. Включно з оборонною зброєю, базуючись на аналізі потреб Києва», — додав Прайс.
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