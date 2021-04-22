«ОПОРА»: Вірастюк офіційно обраний нардепом Ради

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк офіційно обраний народним депутатом Верховної Ради за підсумками довиборів на окрузі № 87.

Про це повідомляє громадянська мережа «ОПОРА».

За даними мережі, ЦВК встановила результати виборів на окрузі. Вірастюк отримав 15 536 голосів виборців, а кандидат від «За майбутнє» Олександр Шевченко — 15 114 голосів.

Протокол підписали 16 членів ЦВК, двоє «додали окрему думку».

Що відбувалося у 87 окрузі?

Довибори 87 окрузі в Івано-Франківській області до Верховної Ради відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Також поліція повідомляла про «замінування» будівлі Окружної виборчої комісії (при перевірці вибухівку не виявили) і двічі змінювали голову ОВК. Зрештою 1 квітня будівлю ОВК 87 оточили силовики.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де теж переміг Шевченко, суд визнав недійсним. За остаточними даними, Вірастюк обійшов Шевченка на 700 голосів, але останній оскаржив низку рішень комісій у судах.