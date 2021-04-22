Адвокат: Апеляційний суд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту у Києві на проспект Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.

Про це повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко, який представляв у справі Інститут національної пам’яті.

«Суд повністю задовольнив апеляції Київської міськради, партії «Свобода», П. Богомазова, та Інституту нацпам’яті. Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві», — вказав Якубенко.

Крім того, суд визнав законним перейменування таких вулиць у Києві:

Баумана — на вулицю Януша Корчака;

Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;

Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала.

Нагадаємо, 28 січня Окружний адмінсуд Києва за позовом громадської спілки «Громадський контроль та порядок» скасував перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.