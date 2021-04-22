Поліція завершила слідство у справі про розкрадання 72 млн гривень у банку «Аркада»

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Поліція завершила розслідування стосовно ексголови правління банку «Аркада» Костянтина Паливоди та 8 інших осіб за фактом розкрадання 72 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Розслідування встановило, що підозрюваний разом зі спільниками розробив та реалізував схему розкрадання коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк.

Через видачу кредитів та подальші операції з використанням компаній, які не пов’язані з «Аркадою» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва вивели 50 млн грн. За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку вивели ще 22 млн грн.

Слідство завершене, а підозрюваним та їхнім захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.